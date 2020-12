Режиссер Виталий Манский задержан на Лубянке с голубыми трусами в поддержку Навального — выпущен через 2 часа

В Москве возле здания ФСБ задержан президент фестиваля ArtDocFest/Riga Виталий Манский — он держал в руках синие трусы. Действие совершалось в знак поддержки политика Алексея Навального. Об этом в фейсбуке написал режиссер Аскольд Куров. Через два часа жена задержанного Наталья сообщила порталу Delfi, что муж на свободе.

"Главное — чтобы чистые были, — помахивая семейными голубыми трусами, пояснил режиссер свои действия подошедшим к нему сотрудникам правоохранительных органов. — Это моя гражданская позиция, как гражданина Российской федерации. Хорошей вам службы и защищайте страну от убийц".

"Он (Манский) снимал режиссера Аскольда Курова для своей программы, решил сделать фото с трусами (историю с Навальным все знают) — 5 секунд не простоял, как подошли и попросили паспорт, потом ушли, а через минуту набежало 20 человек (не знаю кто, полиция или ФСБ), его отвезли в ОВД "Мещанское", — пояснила ситуацию супруга Манского Наталья. — Там его просят подписать документы об административном нарушении, к нему едет адвокат". Наталья Манская выразила надежду, что Виталия скоро выпустят.

Через два часа после задержания Манская снова вышла на связь с Delfi: "Виталий на свободе. Не придумали, что написать в протокол об административном правонарушении, поэтому составлять будут 29 декабря (ждут указаний, видимо). Трусы изъяли - теперь это вещдок в деле".

Накануне политик Алексей Навальный опубликовал запись разговора с предполагаемым отравителем из ФСБ Константином Кудрявцевым, где обсуждал детали спецоперации в Томске, в том числе то, что яд нанесли на "гульфиковую зону" трусов политика. Кудрявцев не отрицал отравление Навального. В ФСБ запись разговора назвали "подделкой", а в Кремле заявили, что у них нет времени смотреть эти материалы.

Последние 6 лет режиссер живет и работает в Риге. В 2018 году Виталий Манский снял и провез по всему миру свoй фильм "Свидетели Путина" — о начале путинской эры в России.

