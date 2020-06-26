Резня в отеле с беженцами в центре Глазго: нападавший застрелен, полиция говорит, что это не терроризм

Шесть человек, в том числе один полицейский, пострадали от ножевых ранений в результате нападения с ножом в центре Глазго. Полиция застрелила нападавшего.

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Ранее сообщалось о трех погибших. В последних официальных сообщениях говорится, что единственный убитый — только сам нападавший.

Также шотландская полиция заявила, что не усматривает в нападении террористического мотива.

У здания гостиницы Park Inn по-прежнему дежурят вооруженные полицейские, однако в официальном заявлении полиции говорится, что ситуация находится под контролем и жизни людей ничто не угрожает.

В этой гостинице расселены мигранты, просившие убежища, в ожидании резолюции по их прошению.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала это происшествие по-настоящему ужасающим и сообщила, что ее продолжают информировать о поступающих подробностях.

Заместитель шефа полиции Шотландии Стив Джонсон призвал людей временно избегать района, где произошло нападение.

"На место происшествия прибыла вооруженная полиция, и я могу подтвердить, что подозреваемый был застрелен, — заявил Джонсон. — Я бы хотел заверить общественность, что мы не разыскиваем никого, кто мог бы еще быть причастен к инциденту. Я также могу подтвердить, что в ходе инцидента получил ранения сотрудник полиции, который сейчас находится в больнице".

По словам врачей, 42-летний полицейский находится в стабильно критическом состоянии. В общей сложности в больницу были доставлены шесть человек с ножевыми ранениями.

Об остальных пяти пострадавших известно, что им 17, 18, 20, 38 и 53 года, все мужчины.

По словам Крейга Малроя, наблюдавшего за инцидентом из соседнего офиса, скорая помощь увезла четырех человек.

"Я видел лежащего на земле человека, африканского происхождения, без обуви. Его держали за бок, не знаю, была ли это ножевая или огнестрельная рана, или что-то еще", — сказал очевидец.

По мнению Малроя, этот человек был одной из жертв нападения, которых увезли медики.

"Потом мы увидели, как едут машины скорой помощи, а к гостинице бегут вооруженные полицейские. Мы стояли снаружи, но полиция и медики сказали нам, чтобы мы вернулись в помещение и заперли двери", — добавил он.

Что известно об этой гостинице?



Как отмечает корреспондент Би-би-си в Шотландии Ривел Алдерсон, с начала карантина в гостинице, где произошло нападение, проживали мигранты, которые раньше были размещены в других местах. Они подали прошение о предоставлении им убежища и ждали решения властей.

Судя по всему, эти люди и стали первыми жертвами нападения.

Сообщается о том, что в лобби гостиницы было много крови. По некоторым данным, среди жертв есть также и администраторы гостиницы, однако официально эта информация пока не подтверждена.

По словам директора благотворительной организации Positive Action in Housing Робины Куреши, в начале апреля 370 мигрантов были принудительно переселены в Park Inn из других гостиниц Глазго.

"Эти люди пережили психологическую травму, некоторые из них подвергались пыткам, и у них серьезные проблемы с психикой после длительного ожидания, когда их дело будет рассмотрено", — сказала Куреши в интервью местному радио.