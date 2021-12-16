Резолюция Европарламента: за что РФ грозят отключить от SWIFT

Европарламент требует жестких санкции против РФ, если она решит напасть на Украину, и призывает не вводить в эксплуатацию "Северный поток — 2". О чем еще говорится в новой резолюции?

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Европарламент призвал Европейский Совет быть готовым незамедлительно применить жесткие санкции в случае, если Россия направит свою армию против Украины. Под санкционные ограничения должны попасть российские военные, причастные к планированию вероятного вторжения в Украину, и люди из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, а также члены их семей.

Об этом говорится в резолюции Европарламента "Ситуация на украинской границе и на оккупированных Россией территориях Украины", принятой сегодня, 16 декабря, в Страсбурге. Резолюцию поддержали 548 евродепутатов, 69 проголосовали против.

Санкции должны повлиять на финансирование армии РФ

Финансовые и физические активы попавших под санкции лиц должны быть заморожены, а им самим отказано во въезде на территорию стран Евросоюза, говорится в резолюции. Кроме того, евродепутаты призывают отключить Россию от платежной системы SWIFT и направить санкционные ограничения "на важные секторы российской экономики", что "нарушит финансирование разведывательных служб и армии" РФ.

Кроме того, "в случае нападения России на Украину первым и безотлагательним действием ЕС должна быть отмена всех возможностей для путешествий и отмена безвизовых режима для владельцев российских дипломатических паспортов, за исключением аккредитованных дипломатов".

Евросоюз также должен срочно начать меры по уменьшению своей зависимости от российских энергоносителей и "проявить более ощутимую энергетическую солидарность с Украиной", говорится в резолюции. В этой связи депутаты призывают европейские институции и правительства стран-членов Евросоюза сделать все возможное, чтобы "газопровод "Северный поток — 2" не был введен в эксплуатацию, независимо от того, соответствует ли он определенным пунктам положений Газовой директивы ЕС".

Не идти на уступки Москве за счет Украины

Европарламент осудил "значительное наращивание российских вооруженных сил вдоль границ с Украиной" и отверг "любые оправдания России на этот счет". Евродепутаты считают, что Москва умышленно создает эскалацию, чтобы таким образом получать политические уступки от Запада за счет Украины. "Компромиссы или действия по умиротворению со стороны Запада будут восприниматься российской стороной как слабость и лишь подталкивают ее к дальнейшей эскалации агрессивных действий", — говорится в документе.

В Брюсселе считают, что стягивание российских войск к украинской границе следует воспринимать как "элемент гибридной войны", которую Россия ведет против ЕС и "его единомышленников", целью которой является создание "хаоса и беспокойства". При этом Европарламент подчеркивает: выбор страной каких-либо альянсов не требует одобрения третьей стороны. Поэтому законодатели не признают правомерными попытки России "включить некоторые страны в свою "сферу влияния"

Показать зубы "рычащему медведю"

Текст этой резолюции стал компромиссным вариантом нескольких проектов, поданных от четырех политических групп Европарламента. Во время дебатов, прошедших накануне голосования, большинство выступающих были единодушны в своей позиции. Они выражали поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, осуждали попытки российской власти "запугать украинцев" и западные демократии и призвали ЕС выработать бескомпромиссную позицию по поводу санкций, с которыми неизбежно столкнется Москва, если пойдет на новую эскалацию.

"Мы призываем Евросоюз подготовить пакет жестких санкций, который должен включать, по меньшей мере, заморозку европейских активов тех, кто имеет связи с Кремлем. Если Путин и российские олигархи понимают только язык силы и денег, они должны знать, сколько они потеряют, если не изменят линию поведения, которой придерживаются в последние месяцы", — заявил евродепутат от "Группы прогрессивного альянса социалистов и демократов" португалец Педро Маркес.

Литовский евродепутат-либерал Пятрас Ауштрявичюс назвал Россию "медведем, сердито рычащим на европейских границах, который пытается нас испугать". Он возмутился тем, что Россия, нарушающая международное право, угрожает другим странам ультиматумами и красными линиями. "Ползучая гибридная стратегия, устрашение, военное давление России представляют реальную угрозу для украинского суверенитета", — заявил евродепутат. Он призвал ЕС направить в Украину военную совещательно-тренировочную миссию ЕС. "Нам нужно трансформировать нашу солидарность во что-то конкретное…", — завершил свое выступление депутат.

Умиротворение агрессора, травящего более слабого соседа, — "аморально и контрпродуктивно", и это не раз доказывала история, заявила немецкая евродепутат от партии Союз-90/"Зеленые" Виола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Украина стала мишенью России не потому, что представляла угрозу, а потому что украинцы избрали европейские ценности", — заявила политик. Она призвала ЕС "показать зубы" Кремлю. "Отключите Россию от SWIFT, заморозьте "Северный поток — 2" и наложите санкции на Путина и его окружение. Станьте на защиту Украины!", — призвала евродепутат.

Голос правых популистов

Особенность нынешних дебатов по украинскому вопросу заключалась в том, что на выступление записалось много внефракционных депутатов, преимущественно представляющих крайние правые партии. Так, в своем выступлении внефракционный французский евродепутат Тьери Мариани, попавший в Европарламент по спискам ультраправой партии "Национальное объединение", требовал "большей автономии для Донбасса", одобрительно говорил о крымском референдуме, осуждал "преследование русскоговорящих" в Украине и даже вспомнил о Степане Бандере.

А внефракционный словацкий депутат Милан Угрик обвинил Европарламент в том, что он пропагандирует "политику конфликта". "Вы что хотите войны с Россией? Вы требуете, чтобы она отвела войска от собственной границы? Скажите, куда, ведь они на своей территории?", — заявил Угрик.

Эти и другие выступления правых популистов из ряда европейских стран вызвали негодование других депутатов. Французская евродепутат от группы либералов Натали Луазо не выдержала и заявила во время своего выступления, что в сессионном зале присутствуют "полезные идиоты". "Но я хочу сказать украинцам: не бойтесь, пока "полезные идиоты" в Европе в меньшинстве, мы — большинство — будем стоять рядом с вами", — сказала Луазо.