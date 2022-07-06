РФ рассматривает возможность полного запрета на транзит через страны Балтии

Из-за проблем с транзитом попавших под санкции ЕС грузов в Калининградскую область региональные власти предложили полностью запретить доставку товаров в Россию или обратно через территории Эстонии, Латвии и Литвы. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия готова пересмотреть действие санкций — соответствующее решение может быть принято в середине июля.

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Губернатор Калининградской области РФ Антон Алиханов заявил, что в качестве ответной меры на решение Евросоюза о доставке санкционных товаров в регион местные власти предложили полностью запретить ввоз и вывоз любой продукции в Россию и из нее через Эстонию, Латвию и Литву. Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"То есть таким образом мы, по сути, запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию Российской Федерации, за исключением Калининграда. Я имею в виду транзитные грузы, которые следовали, например, из Азии через Российскую Федерацию в порты прибалтийские или, наоборот, какие-то другие международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства транзитом", — приводит слова Алиханова РБК.

Глава региона, отделенного от остальной части России, охарактеризовал такую меру как "серьезную" и "самую крайнюю", а принятие подобного решения, по мнению чиновника, окажет существенное влияние на экономику стран Балтии. При этом Алиханов отметил, что власти Калининградской области рассматривают и другие варианты реакции, и выразил надежду, что решение Евросоюза, затронувшее транзит в регион, будет скорректировано.

С 18 июня Литва отказывается пропускать через свою территорию идущие в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза. Их перечень был известен еще в марте, однако российская сторона стала говорить о "блокаде" и угрожать контрсанкциями только в середине июня, после получения напоминания от "Литовских железных дорог". Издание Der Spiegel в начале июля писало, что Еврокомиссия вскоре может снять введенные ранее ограничения для доставки грузов в Калининградскую область, чтобы избежать эскалации конфликта с Россией; факт переговоров подтвердил и губернатор Алиханов.