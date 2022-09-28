РФ созывает Совбез ООН из-за взрывов на Севпотоках

Россия намерена созвать официальное заседание Совбеза ООН из-за взрывов на газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Об этом в среду, 28 сентября, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", — написала Захарова.
Дата заседаний пока не сообщается.
Ранее в Германии заявили, что трубы Севпотоков вероятно навсегда уничтожены.
В Госдепе США считают, что произошедшее на газопроводах может быть результатом нападения или диверсии.
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