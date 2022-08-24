РФ за ночь нанесла два удара по Запорожью

Около четырех часов утра был нанесен повторный удар по Запорожью. Об этом в среду, 24 августа, сообщил исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев.

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"Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города", — написал он.

Куртев добавил, что на месте работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня около полуночи в Днепре, Запорожье и Харькове сообщали о взрывах. При чем в Запорожье взрывы были множественными.