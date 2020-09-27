Ринкевич призвал Армению и Азербайджан решить конфликт путем диалога
Foto: LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Армению и Азербайджан деэскалатироваться и разрешить сложившуюся ситуацию путем политического диалога.

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В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единственный путь к урегулированию конфликта в Карабахе — это возвращение к переговорам, пишет gazeta.ru.

"Сообщения из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", — написал глава Евросовета в Twitter.

Он добавил, что единственный путь разрешения конфликта — "немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий".

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.

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