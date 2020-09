Ринкевич призвал Армению и Азербайджан решить конфликт путем диалога

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Армению и Азербайджан деэскалатироваться и разрешить сложившуюся ситуацию путем политического диалога.

Very worrying developments along the contact line of #NagornoKarabakh , I call on #Armenia and #Azerbaijan to deescalate and to resolve the current situation through political dialogue

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единственный путь к урегулированию конфликта в Карабахе — это возвращение к переговорам, пишет gazeta.ru.

"Сообщения из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", — написал глава Евросовета в Twitter.

Он добавил, что единственный путь разрешения конфликта — "немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий".

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.

Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.

An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.