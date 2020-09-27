Ринкевич призвал Армению и Азербайджан решить конфликт путем диалога

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Армению и Азербайджан деэскалатироваться и разрешить сложившуюся ситуацию путем политического диалога.
Very worrying developments along the contact line of #NagornoKarabakh, I call on #Armenia and #Azerbaijan to deescalate and to resolve the current situation through political dialogue— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 27, 2020
В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единственный путь к урегулированию конфликта в Карабахе — это возвращение к переговорам, пишет gazeta.ru.
"Сообщения из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", — написал глава Евросовета в Twitter.
Он добавил, что единственный путь разрешения конфликта — "немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий".
Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern.
Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation.
An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward.— Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020
27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.
Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.