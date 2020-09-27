Ринкевич призвал Армению и Азербайджан решить конфликт путем диалога

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал Армению и Азербайджан деэскалатироваться и разрешить сложившуюся ситуацию путем политического диалога.

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Very worrying developments along the contact line of #NagornoKarabakh, I call on #Armenia and #Azerbaijan to deescalate and to resolve the current situation through political dialogue — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 27, 2020

В свою очередь председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что единственный путь к урегулированию конфликта в Карабахе — это возвращение к переговорам, пишет gazeta.ru.

"Сообщения из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", — написал глава Евросовета в Twitter.

Он добавил, что единственный путь разрешения конфликта — "немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий".

Reports of hostilities from the Nagorno-Karabakh conflict zone are of most serious concern. Military action must stop, as a matter of urgency, to prevent a further escalation. An immediate return to negotiations, without preconditions, is the only way forward. — Charles Michel (@eucopresident) September 27, 2020

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

Армения и Нагорный Карабах объявили всеобщую мобилизацию.