Король Карл III предложил Риши Сунаку сформировать правительство, передает BBC News. Это означает, что экс-министр финансов формально вступил в должность британского премьер-министра.

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42-летний Сунак стал самым молодым главой правительства Соединенного Королевства за последние два века, а также первым британцем азиатского происхождения на этом посту. В свою очередь король Карл III, занявший престол после смерти Елизаветы II в сентябре этого года, впервые одобрил кандидатуру на должность главы кабинета министров.

Сразу после аудиенции в Букингемском дворце Сунак отправился в официальную резиденцию на Даунинг-стрит, где обратился с речью к жителям Великобритании. В своем первом выступлении в новом качестве премьер-министр поблагодарил свою предшественницу Лиз Трасс за благие намерения и пообещал исправить допущенные ее правительством ошибки. "Эта работа начинается немедленно", — заявил Сунак. Он также обратился к экс-премьеру Борису Джонсону, отметив его "невероятные достижения" во главе кабинета министров и Консервативной партии.

Британцам новый глава правительства пообещал укрепление систем здравоохранения и среднего образования, повышение безопасности, усиление контроля над границами, защиту окружающей среды, поддержку вооруженных сил. В условиях пандемии Covid-19 и продолжающейся войны в Украине Сунак пообещал "объединять страну не на словах, а на деле": "Правительство, которое я возглавляю, не оставит следующему поколению, вашим детям и внукам долг, который мы не сможем выплатить сами".

На прошлой неделе в отставку подала Лиз Трасс, занимавшая пост премьер-министра в течение полутора месяцев. Сунак стал ее преемником как новый лидер правящей Консервативной партии — никто из других претендентов не набрал 100 голосов депутатов-тори, необходимых для участия во внутрипартийных выборах. Джонсон уже призвал всех сторонников Консервативной партии поддержать Сунака на новом посту.