Риски на границе для женщин и детей

Крупные города Польши столкнулись с проблемой размещения беженцев. В самом начале подавляющее большинство прибывающих украинцев нашли приют у друзей и родственников, но сейчас уже у трети беженцев нет такой возможности, сообщает телеканал Euronews.

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В варшавском спортивном комплексе Torwar организован центр по размещению людей, помогают добровольцы. Координатор центра для беженцев Малгожата Напоровска говорит:

"Уже около 1300 человек пересекли порог нашего центра. Число остающихся здесь постоянно меняется. Они приезжают и уезжают. Мы все время организуем транспорт, невозможно дать точную оценку".

С территории Украины бегут в основном женщины и дети, звучат опасения, что их отчаянным положением могут воспользоваться криминальные группировки и злоумышленники. На днях в Польше был задержан подозреваемый в изнасиловании девушки, которой он предложил помощь.

В Румынии власти запретили одиноким мужчинам предлагать транспортировку женщинам на пропускном пункте "Сирет", их машины разворачивают.

Андреа Бужор из НПО "World Vision Romania" говорит: "Риск таких случаев очень большой. Каждый год очень много женщин становятся жертвами контрабандистов. Но и дети также подвержены большой опасности. В такие времена люди мобилизуются, в Румынии очень многие откликнулись и я этим горжусь, но остается риск, что могут быть люди, которые захотят воспользоваться чужой бедой".

Полиция Румынии взаимодействует с национальным агентством по борьбе с контрабандой людей, чтобы предотвратить преступления. На границе женщин предупреждают о необходимости соблюдать бдительность.

Штефан Кребс приехал из Германии: "Мы были удивлены, что здесь нет никакого сбора информации. Я думаю, что мы хорошие ребята, мы забираем людей с границы, но здесь также могут быть и плохие парни, которые хотят сделать что-то плохое".

В целях борьбы с контрабандой людей в Польше и Румынии в местах массового скопления офицеры разведки в штатском.