В четверг вечером американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер "Персеверанс" (англ. — непоколебимость, упорство). Посадка произошла около 20:55 по Гринвичу — почти полночь по Москве.

Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

"Персеверанс" стал третьим космическим аппаратом, прибывшим к Марсу за последний месяц: ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.

"Это потрясающе", — сказал и.о. главы НАСА Стив Юрчик. По его словам, отправка аппарата происходила в особенно трудных условиях из-за пандемии и связанных с ней мер предосторожности, и это только увеличивает радость от успеха.

"Персеверанс" послужит скаутом для будущих марсоходов, сказал Юрчик: опыт успешной посадки упрощает задачу для следующих миссий.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X