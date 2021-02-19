В четверг вечером американское космическое агентство НАСА посадило на Марс новый ровер "Персеверанс" (англ. — непоколебимость, упорство). Посадка произошла около 20:55 по Гринвичу — почти полночь по Москве.

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Переданные с борта марсохода данные о благополучной посадке были встречены в центре управления полетом вздохом облегчения и бурными аплодисментами.

Главной задачей марсохода станет поиск на Красной планете следов бактериальной жизни. Ученые уверены, что если на Марсе когда-то была жизнь, то она приходится на период от 3 до 4 млрд лет назад, когда на планете еще была вода.

"Персеверанс" стал третьим космическим аппаратом, прибывшим к Марсу за последний месяц: ранее на его орбиту вышли роботы ОАЭ и Китая. Все три миссии покинули землю в июле 2020 года.

"Это потрясающе", — сказал и.о. главы НАСА Стив Юрчик. По его словам, отправка аппарата происходила в особенно трудных условиях из-за пандемии и связанных с ней мер предосторожности, и это только увеличивает радость от успеха.

"Персеверанс" послужит скаутом для будущих марсоходов, сказал Юрчик: опыт успешной посадки упрощает задачу для следующих миссий.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021

"Здравствуй, мир. Мой первый взгляд на мой дом на всю жизнь", — написал аккаунт "Персеверанса" в "Твиттере", сопроводив слова кадром поверхности Марса.

Он также выложил кадр с видом на кратер Езеро. Оба снимка — первые изображения, переданные с поверхности планеты ее новым посетителем.

Приземление на Марс было очень непростой задачей. В отличие от Луны, он обладает атмосферой, что сильно затрудняет приземление: лишь около 40% подобных миссий заканчиваются успехом.

Ракета-носитель Атлас-5 с американским марсоходом "Персеверанс" ("Настойчивость" или "Упорство") стартовала с космодрома на мысе Канаверал в США 30 июля 2020 года. За полгода космический корабль преодолел расстояние от Земли до Марса почти в 500 миллионов километров.

Перед посадкой "Персеверанс" пережил "семь минут ужаса" — время перехода из верхних слоев атмосферы на поверхность Красной планеты. Для этого он сбросил скорость со второй космической (для Марса это около 20 тыс. км/ч) до скорости пешехода.

Зрители со всего мира переживали "семь минут ужаса" вместе с инженерами НАСА с помощью прямой трансляции на сайте аэрокосмического агентства.

Марсоход находится на расстоянии сотен миллионов километров от нас — а значит, передаваемые им сигналы достигают Земли почти с 10-минутной задержкой. Если бы в какой-то момент что-то пошло не по плану, оперативно скорректировать траекторию посадки было бы физически невозможно.

"Персеверанс" сел вблизи кратера Езеро. НАСА считает, что в скалах этого кратера, ширина которого достигает 50 км, могли сохраниться признаки бактериальной жизни — конечно, если она когда-то вообще существовала на Красной планете.

"Если смотреть на место посадки, кратер Езеро, глазами ученого, то очевиден исследовательский потенциал этого места, — говорит Би-би-си инженер НАСА Аллен Чен. — Например, там сохранились следы древней реки, впадавшей в кратер и вытекавшей из него. Ученые думают, что именно в этом месте нужно искать следы жизни. Но когда я сам смотрю на Езеро, я вижу там только опасность",

К счастью, "Персеверанс" был оснащен рядом испытанных конструкторских разработок, которые позволили ему успешно приземлиться на безопасном участке поверхности Марса.

Первый вертолет на Марсе?

Дизайн марсохода, как и алгоритм спуска на поверхность Красной планеты, успешно прошли "проверку боем" в 2012 году при посадке другого аппарата НАСА "Кьюриосити", севшего в кратере Гэйл. Новый робот использовал ту же парашютную технологию Skycrane ("Небесный кран"), но с небольшим дополнением.

Инженеры разработали новую навигационную систему Terrain-Relative, которая обеспечила еще более высокую точность приземления.

У марсохода есть камеры, автоматическая рука, бур и лазер. Но на новую модель также установили сенсоры и приборы для анализа.

Кроме того, "в утробе" марсохода находится крошечный вертолет НАСА под названием Ingenuity, весящий менее двух килограммов. В первые дни миссии он попробует сделать несколько тестовых полетов над поверхностью Марса.

Если испытания пройдут успешно, Ingenuity станет первым вертолетом, совершившим полет вне Земли. Осложнить эту задачу может чрезвычайно низкая температура в кратере Езеро — ночью столбик термометра там может опускаться до — 90 градусов по Цельсию.

Чем займется марсоход?

Спутниковые изображения кратера Езеро, куда сел аппарат, указывают на то, что когда-то там впадало в огромное озеро пересохшая ныне река.

Это одна из наиболее хорошо сохранившихся марсианских дельт, где реки формировали слои осадочных пород из принесенных каменных обломков, песка и, возможно, углеводородов органического происхождения.

Различные виды горных пород в глубине кратера, в том числе карбонаты и глина, также могли сохранить органические молекулы, которые могли бы указать на существование там жизни в далеком прошлом.

"Персеверанс" будет обследовать дно пересохшего озера, бурить скалистые породы и извлекать оттуда образцы размером со школьный кусок мела. После этого марсоход аккуратно упакует их в контейнеры, которые останутся лежать на поверхности планеты.

Заберет их другой аппарат, который планируется запустить позже. Он поднимет собранные образцы на орбиту Марса (это будет первый космический взлет с Красной планеты) и доставит на Землю.

Все это предусмотрено в рамках программы "Отправка марсианских образцов", которую НАСА осуществляет в сотрудничестве с Европейским космическим агентством.

О том, как именно марсоход будет искать признаки жизни и как мы сможем понять, что это именно они, Би-би-си подробно рассказывала.

Не первая попытка

Из-за серьезной разницы орбит миссии на Марс имеет смысл запускать только тогда, он находится поблизости от нашей планеты, что случается примерно раз в два года.

Попытки попасть на Красную планету регулярно предпринимались с 1960-х годов, однако больше половины миссий окончились неудачей.

До последнего времени успешные запуски к Марсу проводили лишь США, СССР (позже — России), Индия и Европейский союз. Однако на прошлой неделе этот список пополнили еще две страны.

9 февраля — Объединенные Арабские Эмираты, которые успешно вывели на марсианскую орбиту космическую станцию "Аль-Амаль" ("Надежда"). А буквально через пару дней — Китай со своей межпланетной станцией "Тяньвэнь-1". В апреле она также попытается посадить на поверхность планеты спускаемый аппарат.

В июле 2020 года к Марсу должна была отправиться и вторая совместная российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", запуск которой планировался еще в 2018-м, но переносился уже дважды. Теперь отправление состоится не раньше 2022 года.

Похоже, в ближайшее время без внимания Марс не останется.