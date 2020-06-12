Родился ребенок у врача, который первым предупредил о Covid-19 в Ухане

У китайского врача Ли Вэньляна, который первым предупредил о распространении в Ухане коронавируса и умер от инфекции, родился сын. Об этом сообщает издание «Пэнпай».

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Отмечается, что мать и ребенок полностью здоровы.

Супруга Вэньляна — Фу Сюэцзе на свой странице в соцсети WeChat написала: "Муж, ты в раю увидел это? Твой самый последний подарок мне сегодня родился на свет".

Известно, что 30 декабря Вэньлян изучил медицинское заключение пациента, состояние которого казалось поразительно схожим с ОРВИ, на самом деле вызванного коронавирусом. Ли решил написать своим коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что были подтверждены семь случаев заражения SARS.

После того, как он опубликовал информацию, к Ли пришла полиция и вынесла предупреждение, отчитав его за "ложную информацию", которая "Серьезно нарушает общественный порядок".

Сам врач заразился коронавирусом около 10 января. Тогда у него начался сильный кашель и лихорадка, позже его пришлось поместить в отделение интенсивной терапии. Его родители были госпитализированы с похожими симптомами.

В марте полиция Уханя принесла официальные извинения семье Ли Вэньляна.

Правительство провинции Хубэй в начале апреля присвоило погибшему врачу звание "павшего героя".

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.