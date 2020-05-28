Родившегося во время пандемии на Бали жирафа назвали Корона
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Родившегося в сафари-парке на Бали жирафа во время пандемии коронавируса назвали Корона. Об этом на странице Facebook сообщили представители парка.

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В публикации сказано, что министр окружающей среды Сити Нурбая Бакар назвала новорожденного жирафа Короной, чтобы не забывать, что он родился и выжил в это важное для истории время в период пандемии.

Уточняется, что животное появилось на свет 9 апреля.

На данный момент сафари-парк закрыт из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, однако после его открытия все желающие смогут познакомиться с Короной.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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