Родившийся в Таллинне полковник РФ — Скабеевой: ситуация для России будет ухудшаться

В понедельник, 16 мая, в эфире телеканала "Россия 1" полковник в отставке и военный обозреватель Михаил Ходаренок высказал точку зрения, противоположную официальной позиции российских телеканалов. Его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Не надо пить информационное успокоительное. Иногда распространяется информация о психологическом надломе вооруженных сил Украины. Это, мягко говоря, не соответствует действительности. Есть частные случаи, но смотреть нужно всю картину целиком." На этих словах ведущая Ольга Скабеева попыталась высказать мнение, что эти частности и определяют происходящее. На это Михаил ответил ей, что с общестратегических позиций Вооруженные Силы Украины могут призвать на службу в армию один миллион человек. Вопрос только в обеспечении этой армии оружием и техникой. В США закон о ленд-лизе вот-вот заработает, как и европейская помощь. "Из-за этого миллион вооруженных человек в армии Украины стоит воспринимать, как реальность", — добавил Михаил.

Наконец Ходоренок добавил, что профессионализм и боеспособность армии не определяется контрактом или призывом. По его мнению, куда важнее мотивация и готовности проливать кровь за свою страну. Моральные факторы важнее способа комплектования. "В Украине существует сильное желание сражаться за свою родину. Это является одной из важнейших составных частей боеготовности армии. В конечном итоге победа на поле боя определяется высоким моральным состоянием проливающего кровь личного состава за идеи, за которые он готов сражаться".

Далее разговор продолжился о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Михаил заявил, что главное в данной ситуации для России — это оставаться в рамках военно-политического реализма. "История рано или поздно бьет по носу. Нельзя размахивать какими-то ракетами в сторону Финляндии. Это смотрится забавно. Наш главный недостаток это то, что мы в полном политическом одиночестве. Как бы нам не хотелось этого признавать, но против нас весь мир. Из этой ситуации надо выходить".

Интересный факт в том, что Михаил Ходаренок родился в Таллинне в 1954 году. А в августе 2020-о года ему была вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в развитии российской журналистики.

Михаил Ходаренок уже не в первый раз оказывается в центре скандала из-за своих критических высказываний в адрес России. В феврале 2022 "Независимая газета" в своем "Независимом военном обозрении" опубликовала статью Михаила Ходоренка "Прогнозы кровожадных политологов. О восторженных ястребах и торопливых кукушках", в которой он поясняет, почему не соответствуют реальности утверждения отдельных российских политиков, что Россия в состоянии за несколько часов нанести Украине сокрушительное поражение, если начнется военный конфликт.