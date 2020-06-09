Родные жертв Covid-19 обвиняют власти Италии в халатности

В Италии родные и близкие людей, умерших в результате заражения коронавирусом, обвиняют власти в халатных и некомпетентных действиях. Об этом заявили на пресс-конференции в Риме представители объединения "Noi denunceremo", в которое входят родственники погибших, сообщает информагентство dpa во вторник, 9 июня.

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"Мы хотим, чтобы кто-то подал в отставку, чтобы кто-то извинился", - заявила представитель "Noi denunceremo" Кристина Лунгини. По ее словам, к большому числу смертей от коронавируса в Италии привело то, что многие пациенты с пневмонией COVID-19, как и ее 65-летний отец, слишком поздно получили медицинскую помощь.

Члены "Noi denunceremo" намерены 10 июня символически подать около 50 заявлений в отношении неустановленных лиц в прокуратуру города Бергамо. Этот город считается эпицентром коронавируса в Италии.

В Ломбардии заведены дела о большом числе жертв COVID-19

В Италии выявлено в общей сложности более 235 тысяч случаев заражения коронавирусом, при этом почти 34 тысячи заболевших скончались. Власти провинции Ломбардия, где находится Бергамо, обвиняют в запоздалой реакции на вспышку заболевания. Регион в свою очередь перекладывает вину на федеральные власти в в Риме. В настоящее время прокуратуры в Ломбардии занимаются следствием по нескольким делам, касающимся ошибок руководства домов престарелых и других учреждений, где было зафиксировано большое число жертв коронавируса.