Родственники Янгулбаевых в Чечне публично отреклись от них

Представители тейпа Келой, к которому принадлежит семья бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, публично отказались от связи с ним и его близкими. Видеозапись с их заявлениями в четверг, 4 февраля, распространил телеканал ЧГТРК "Грозный" в Instagram.

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"Мы заявляем, что они не являются нашей частью. Если до сих пор они были нашей фамилией, то теперь мы будем мстить, мы не отказываемся от их убийства. Если мы их настигнем, мы выстрелим. Он (Сайди — Ред.) был старшим в нашей семье, должен был заменить нам отца, но именно из-за него мы сегодня в такой ситуации. Я бы сегодня отдал многое за то, чтобы не говорить это", — заявил брат судьи, имя которого не называется.

Другой брат, представившийся Сайди-Амином, пообещал, что лично убьет своего племянника Ибрагима Янгулбаева, которого чеченские власти называют администратором Telegram-канала оппозиционного движения 1ADAT, если настигнет его раньше других. "Я сделаю все, чтобы настигнуть его раньше. Но если вы меня опередите, я прощаю вам его кровь. Я порываю с ними", — сказал он.

С проклятиями в адрес семьи также выступил брат Заремы Мусаевой, жены Сайди Янгулбаева, которую силой увезли из Нижнего Новгорода в Грозный, где против нее возбудили уголовное дело.

Кадыров и Делимханов угрожают семье Янгулбаева расправой

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее неоднократно выступал с угрозами расправы в адрес семьи Янгулбаева, заявляя, что ее члены "призывают к терроризму и экстремизму". Так, в своем Telegram-канале от 24 января, говоря о похищении Мусаевой, Кадыров заявил: "Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между ними нет никакой разницы, и будем с ним так поступать и впредь".

1 февраля Кадыров в соцсети "ВКонтакте" призвал иностранные государства выдать России членов семьи судьи и заметил, что "первый же чеченец с ними разберется, как только появится такая возможность". Сайди Янгулбаев вместе с дочерью Алией 22 января покинул Россию, за границей находятся также его сыновья.

В тот же день с угрозой расправы с семьей Янгулбаева выступил во время прямого эфира в Instagram депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. Он объявил о кровной мести с семьей Янгулбаева, обещал отрезать членам семьи головы, а также пригрозил убийством тем, кто переведет его слова с чеченского на русский язык.