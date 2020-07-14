Рогозин назвал условие полетов российских космонавтов на кораблях Илона Маска
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Россия готова отправлять своих космонавтов в космос на американских кораблях, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

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Россия готова отправлять своих космонавтов в космос на американских кораблях, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

При этом окончательная готовность будет подтверждена исключительно после прохождения кораблями компаний SpaceX и Boeing необходимой сертификации, добавил Рогозин. Он подчеркнул, что безопасность кораблей является непременным условием их использования для отправки в космос российских космонавтов.

Запуск ракеты Falcon 9 c астронавтами на борту корабля Crew Dragon к МКС состоялся 30 мая 2020 года. Впервые с 2011 года космонавты NASA полетели на международную космическую станцию на корабле США, а не на российском "Союзе".

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