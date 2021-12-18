Роман Абрамович стал гражданином Португалии
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии как потомок местного еврейского сообщества. Об этом сообщил португальский таблоид Público, а позже подтвердил порталу Forbes и агентству Reuters представитель бизнесмена. У Абрамовича также есть гражданство России и Израиля.

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По данным Público, 55-летний миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" смог получить гражданство европейской страны путем натурализации как потомок общины сефардских евреев.

Процесс получения гражданства начался 16 октября 2020 года и завершился 30 апреля, согласно документам в регистрационном офисе, которые видел корреспондент издания.

"Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство", — подтвердил РБК источник в окружении бизнесмена.

На странице Романа Абрамовича в "Википедии" сейчас есть информация о том, что его бабушка и дедушка по отцовской линии были потомками сефардских евреев и носили фамилии сефардского происхождения.

Обладатель состояния в 14,2 млрд евро, Абрамович находится на 142 месте в списке богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он также теперь самый богатый человек Португалии, сообщает Público.

В 2018-м году Абрамович, ранее проживавший в Великобритании, столкнулся с трудностями продления британской визы, но вскоре переехал в Тель-Авив, получив израильский паспорт в соответствии с законом о возвращении.

Абрамович активно жертвует на проекты еврейских общин по всему миру. В России он возглавляет попечительский совет Федерации еврейских общин и Еврейского музея и центра толерантности.

По данным Publico, в последние годы Абрамович тесно сотрудничал с португальской еврейской общиной города Порту.

До конца XV века в Испании жила еврейская община численностью около 300 тыс. человек, однако в 1492 году католические монархи поставили их перед выбором — стать христианами или покинуть страну. После этого десятки тысяч евреев переехали в Португалию, но в 1496 году они начали подвергаться преследованиям и депортациям и там.

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BBC News Русская служба:

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