Росавиация сообщила об опасном сближении самолета-разведчика НАТО и борта "Аэрофлота" над Черным морем

Самолет Airbus A330-300 авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс из Тель-Авива в Москву, был вынужден сменить эшелон из-за самолета-разведчика НАТО, пересекшего гражданский воздушный коридор, сообщает российское агентство воздушного транспорта. Росавиация намерена выразить протест в связи с "увеличившейся интенсивностью полетов самолетов НАТО у границ России".

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Инцидент, по данным российского авиационного ведомства, произошел в пятницу в 9:53 по московскому времени в небе над Черным морем. Самолет-разведчик Bombardier CL600 пересек воздушный коридор в ходе резкого снижения, говорят в Росавиации.

"Над открытыми водами Черного моря вблизи района ответственности российских органов обслуживания воздушного движения самолет-разведчик НАТО CL600 выполнял полет с интенсивным снижением с высоты 11 000 до высоты 9 200 метров, пересекая установленный для гражданских воздушных судов маршрут обслуживания воздушного движения", — говорится в сообщении ведомства.

В Росавиации утверждают, что экипаж самолета не отвечал на многочисленные попытки связаться с ним.

"Почти одновременно через вышеуказанный район пролегали маршруты полетов двух гражданских воздушных судов: А333 авиакомпании "Аэрофлот", следовавшего рейсом из аэропорта Бен-Гуриона в аэропорт Шереметьево, и [Bombardier] CL650, государственной принадлежности Мальты, следовавшего рейсом из аэропорта Сочи в аэропорт Скопье (Северная Македония)", — отмечается в сообщении.

Игра на нервах: что делают военные самолеты НАТО у российских границ?

Инцидент подтвердили в "Аэрофлоте". Там заявили, что российский самолет сменил эшелон по указанию диспетчера из-за опасности столкновения с другим воздушным судном.

"Экипаж самолета "Аэрофлота" А330-300, выполнявшего рейс SU501 из Тель-Авива в Москву, действительно получил команду о смене эшелона до FL 330, а затем до FL 310. Указание поступило от диспетчера УВД и было связано с тем, что траекторию движения пересекало другое воздушное судно.

На борту самолета, выполнявшего рейс SU501, находились 142 пассажира. Экипаж выполнил команды диспетчеров по смене эшелона и в момент расхождения наблюдал воздушное судно визуально", — сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

В Росавиации заявили, что самолеты, пролетавшие через этот участок, были вынуждены сменить маршрут движения и высоту. Теперь ведомство намерено опротестовать частые полеты самолетов НАТО по дипломатическим каналам, так как, по мнению ведомства, есть серьезная опасность для пассажиров гражданских рейсов, летающих над Черным морем.

В апреле стало известно, что Россия стянула в район аннексированного Крыма крупную группировку войск. В частности, туда перебросили несколько кораблей, обычно не входящих в состав Черноморского флота, и авиацию.

Позже появилась информация о том, что Россия ввела ограничения на полеты в отдельных районах Крыма и Черного моря с 20 по 24 апреля, объяснив это опасностью для воздушного движения.