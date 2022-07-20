Роскомнадзор обяжет поисковики помечать "Википедию" как нарушителя законов. Энциклопедия отказывается удалять статьи о войне в Украине
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Российские власти настаивают, что крупнейшая в мире онлайн-энциклопедия должна удалить "фейки о специальной военной информации". Ранее "Википедию" уже оштрафовали, а Роскомнадзор потребовал отредактировать статьи о войне не только в русскоязычной, но и в англоязычной версии.

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Роскомнадзор принял в отношении Wikimedia Foundation Inc. "меры понуждения" из-за отказа удалить несколько статей из русскоязычной "Википедии". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

"На интернет-ресурсе Wikipedia (принадлежит Wikimedia Foundation, Inc.) остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины", — заявили в РКН.

Ведомство уточнило, что эти меры будут действовать до тех пор, пока Wikimedia Foundation полностью не устранить "нарушения российского законодательства" в крупнейшей в мире онлайн-энциклопедии.

В апреле российский суд приговорил Wikimedia Foundation к двум штрафам на общую сумму 5 млн рублей (89 тысяч евро) за "неудаление запрещенного в России контента". Российские СМИ и сама "Википедия" подтвердили, что речь идет о нескольких материалах касательно войны России против Украины. В мае и июне Роскомнадзор предъявлял к энциклопедии аналогичные требования, причем в том числе речь шла об англоязычном разделе "Википедии".

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