Роскомнадзор ограничил доступ к эстонской версии Delfi

14 мая Генпрокуратура Российской Федерации приняла решение ограничить работу сайта Rus.Delfi.ee на территории России. Работа портала ограничивается, среди прочего, в связи с "недостоверной общественно значимой информацией".

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Решение принято на основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Сервис уже недоступен для большинства российских интернет-пользователей, свидетельствуют данные GlobalCheck, сервиса мониторинга блокировок и доступности ресурсов. Эстонская версия портала Delfi в России не заблокирована.

25 марта Роскомнадзор закрыл доступ к литовской и русской версии сайтов Delfi — www.delfi.lt и www.delfi.lt/ru/. 3 апреля был перекрыт доступ к латвийской русской версии — Rus.Delfi.lv.