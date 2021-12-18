Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить публикации о расследованиях "Проекта", признанного нежелательной организацией

Телеканал "Дождь", издание "Медуза" (оба признаны властями России СМИ, выполняющими функции иностранного агента), а также порталы Znak.com и The Village, сообщили о требовании Роскомнадзора удалить заметки о расследованиях издания "Проект", признанного летом этого года нежелательной организацией.

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Надзорное ведомство потребовало удалить 15 заметок на сайте Znak.com, ссылаясь на требование Генпрокуратуры от 26 октября 2021 года. От телеканала "Дождь" потребовали удалить 30 новостей и отрывков из эфира, от The Village — пять материалов. "Медуза" сообщила, что получила требование об удалении четырех материалов. Все эти СМИ уже выполнили требования Роскомнадзора — в противном случае могли быть заблокированы их сайты.

В публикациях, которые потребовал удалить регулятор, упоминаются расследования "Проекта" об активах предположительно близкой знакомой Владимира Путина Светланы Кривоногих, недвижимости полной тезки ведущей "России 1" Наили Аскер-заде; двух одинаковых кабинетах Путина в Подмосковье и Сочи и других.

Как отмечают журналисты, речь идет в том числе о заметках, которые были опубликованы до признания "Проекта" нежелательной организацией: с 2018 по 2021 годы.

Проект "Роскомсвобода" еще на прошлой неделе обратил внимание, что Роскомнадзор заблокировал по меньшей мере 20 ссылок на страницы сайтов, где упоминались расследования "Проекта". Однако тогда меры не коснулись крупных СМИ.

"Угроза основам конституционного строя"

Генпрокуратура признала американскую компанию Project Media, Inc — издателя российского "Проекта" — нежелательной организацией в июле 2021 года.

Прокуроры посчитали, что деятельность "Проекта" "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

Это был первый случай, когда СМИ в России признали нежелательной организацией. До сих пор таковым признавали иностранные НКО, а независимые СМИ вносили в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Сразу после этого "Проект" объявил о ликвидации компании и прекратил работу. Сайт "Проекта" был заблокирован, бывший главред Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России. Они, и еще несколько бывших журналистов "Проекта", были также включены в реестр "СМИ-иностранных агентов".

По закону после признания нежелательной организация обязана прекратить работу — ее средства и имущество на территории страны блокируются. Попавшим в список структурам запрещено открывать филиалы в России.

В июне законодательство о нежелательных организациях ужесточили. Россиянам полностью запретили участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом, под страхом уголовного преследования — за нарушение можно получить до четырех лет лишения свободы.

Уголовные дела за участие в работе нежелательных организаций возбуждают после одного административного нарушения. Повторное привлечение грозит наказанием от штрафа до лишения свободы на срок от одного года до четырех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Кроме того, с 2017 года в России запрещено цитировать или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций.