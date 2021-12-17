Роскомнадзор пригрозил заблокировать YouTube

Роскомнадзор требует от концерна Google, чтобы YouTube разблокировал канал RT auf Sendung. В Германии возбуждено дело против российского госканала RT за обход важного требования для выдачи лицензии на вещание.

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После того как видеохостинг YouTube заблокировал новый немецкоязычный канал российской государственной компании RT, Москва пригрозила заблокировать эту популярную видеоплатформу. Концерну Google, которому принадлежит YouTube, направлено письменное требование снять ограничения на трансляцию прямого эфира немецкоязычного телеканала RT DE. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора, опубликованном в пятницу, 17 декабря.

В противном случае доступ к YouTube может быть в России "частично или полностью" ограничен, указывается в документе. Роскомнадзор расценил блокировку YouTube-канала RT auf Sendung как "акт цензуры".

Блокировка канала RT auf Sendung

Канал RT auf Sendung, который должен был ретранслировать прямой эфир RT DE, был заблокирован в день его запуска, 16 декабря. Он стал уже третьим по счету немецкоязычным каналом российской государственной компании RT, удаленным с YouTube.

Пресс-служба Google объяснила этот шаг тем, что новый канал обходил наложенные ранее ограничения. В конце сентября видеохостинг YouTube уже удалил без возможности восстановления два других канала RT — RT DE и Der Fehlende Part. Первоначально RT вменялась в вину публикация ложных сведений о COVID-19, а затем — попытка обойти наложенные ограничения.

Телеканал RT — ранее он назывался Russia Today — неоднократно подвергался на Западе критике как инструмент пропаганды Кремля. Главное обвинение заключается в том, что он по заказу российского государства распространяет теории заговора и дезинформацию. RT отрицает это.

Немецкие регуляторы СМИ возбудили дело против RT

Будучи государственным вещателем, RT не имеет лицензии в ФРГ, поскольку одним из требований для этого является принцип независимости вещания от государства.

По мнению некоторых комментаторов, RT предпринял попытку обойти это требование, запустив программу на немецком языке — она транслируется через спутник в 33 европейских странах по сербской лицензии на вещание, указывает агентство dpa. RT с такой оценкой не соглашается и ссылается на общеевропейские договоренности о трансграничном телевещании.

В связи с запуском немецкоязычной программы в прямом эфире без наличия соответствующей лицензии органы регулирования СМИ в Германии возбудили 17 декабря дело против RT. Об этом dpa сообщила директор регулятора Medienanstalt Berlin-Brandenburg Ева Флекен (Eva Flecken). По ее словам, у вещателя есть время до конца года, чтобы высказаться по существу дела.