Роскомнадзор сообщил о подготовке возможных ограничений для YouTube
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Роскомнадзор рассматривает возможность экономических мер в отношении видеохостинга YouTube из-за систематической блокировки каналов российских СМИ, в том числе за блокировку канала RT auf Sendung в день его запуска. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на сообщение регулятора, говорится на сайте РБК.

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По информации издания, в качестве ограничительных мер ведомство рассматривает экономические ограничения, которые предусмотрены Федеральным законом "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации" № 236 от 01.07.2021.

Отмечается, что данный закон в том числе предусматривает возможность запрета на размещение рекламы, поисковую выдачу, ограничение платежей, а также денежных переводов.

РБК направил запрос в пресс-службу Роскомнадзора.

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