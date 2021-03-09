Роскомнадзор требует от Telegram заблокировать ботов по сбору данных россиян
Foto: Sputnik/Scanpix

Роскомнадзор отправил администрации мессенджера Telegram уведомление с требованием заблокировать работу ботов, позволяющих по запросу собрать информацию о человеке. Об этом российское издание "Коммерсант" пишет во вторник, 9 марта. Создатели подобных сервисов своими действиями нарушают законодательство о защите персональных данных, объяснило ведомство.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Роскомнадзор обратился в правоохранительные органы для поиска владельцев таких ботов. Подобные сервисы собирают информацию из выложенных в открытый доступ баз данных. Эксперты оценивают годовую маржу этих ботов в 200 млн рублей и допускают, что штрафы за нарушение правил обработки личных данных не станут стимулом для их создателей прекратить свою деятельность.

В феврале основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о блокировке нескольких Telegram-каналов, распространявших персональные данные силовиков, судей, журналистов и участников протестных акций в России. В этих каналах содержались призывы к насилию, что запрещено правилами мессенджера, объяснил Дуров.

Два года попыток заблокировать Telegram

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов, в том числе сервисам Google, Amazon и Microsoft. Однако Telegram остался одним из самых популярных среди россиян инструментов для коммуникации. В июне 2020-го ведомство сняло все ограничения с мессенджера.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

1

Source

Deutsche Welle

Tags

Россия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса

Новые проекты

Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€