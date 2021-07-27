Роскомнадзор требует удалить YouTube-каналы сторонников Навального
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

YouTube уведомил о требовании закрыть каналы сторонников Навального Владимира Милова, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Роскомнадзор также блокировал тексты песен на Genius.com.

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Видеохостинг YouTube уведомил сторонников лишенного свободы оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова, Владимира Милова, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади о требовании Роскомнадзора удалить запрещенный контент из их личных каналов. Об этом сообщил сам Волков во вторник, 27 июля, в Twitter.

Как следует из текста уведомления, обнародованного Волковым и подписанного командой YouTube, владельцев каналов предупреждают, что они должны удалить их содержимое, иначе "компания Google может быть вынуждена заблокировать контент".

Роскомнадзор ограничивает доступ к каналам, ссылаясь на требования Генпрокуратуры РФ, обнаружившей в опубликованных видеоматериалах "призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением общественного порядка, информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной, недостоверную общественно-значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений".

На канале Милова более 200 тысяч подписчиков, на канале Волкова — более ста тысяч, у Албурова — 917, у Гимади — 13.

Роскомнадзор блокирует тексты песен


В тот же день стало известно, что Роскомнадзор по требованиям Роспотребнадзора и МВД внес в реестр запрещенной информации 30 страниц сайта с текстами песен Genius.com, материалы на котором могут размещать сами пользователи, о чем сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно порталу "Роскомсвобода", в реестр внесены тексты песен таких исполнителей, как российские рэперы Хаски, Фараон, Фейс, украинский рэпер Юра Авангард с псевдонимом "вышел покурить", группы "Психея", "25/17" и другие.

Днем ранее Роскомнадзором были заблокированы почти 50 сайтов, связанных с Алексеем Навальным, в том числе Navalny.com.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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