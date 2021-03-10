Kadrs no filmas
Foto: Kadrs no filmas

Роскомнадзор вызвал для проведения профилактической беседы представителей телеканала Paramount Comedy, сообщает сайт ведомства во вторник, 9 марта.

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Проводя мониторинг, Роскомнадзор посчитал, что в одной серии мультсериала South Park, который был показан на канале, "демонстрировались сцены, способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами".

При этом ведомство признало, что мультфильмы были показаны после 23:00, маркированы знаком "18+" и ориентированы на взрослую аудиторию. Однако, говорится в сообщении Роскомнадзора, "в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность за действия сексуального характера с несовершеннолетним лицом". Ведомство рекомендовало представителям телеканала соотносить видеоматериалы с "требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также морально-этических норм российского общества".

В январе Роскомнадзор объявил, что будет штрафовать социальные сети за привлечение несовершеннолетних к участию в несанкционированных массовых акциях. А после митингов в поддержку Алексея Навального вызвал представителей TikTok, Facebook, Telegram и российская соцсеть "В контакте" "для разъяснения ответственности".

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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