Роскомнадзор заблокировал Facebook
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Роскомнадзор принял решение о блокировке социальной сети Facebook в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Как объяснили в Роскомнадзоре, такие меры были приняты из-за ограничения доступа к российским СМИ. Так, с октября 2020 года было зафиксировано 26 подобных случаев. В последние дни доступ был ограничен к аккаунтам телеканала "Звезда", агентства РИА Новости, Sputnik, Russia Today, а также изданий "Лента.ру" и "Газета.ру".

В ведомстве отметили, что такие ограничения запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Ранее Роскомнадзор объявил о начале частичного ограничения доступа к американской социальной сети Facebook. До этого компания Meta отказалась исполнить решение российских властей о снятии ограничений с аккаунтов.

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