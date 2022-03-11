Роскомназдор ограничит доступ к Instagram в России
Foto: Imago/Scanpix/LETA

На основании требования Генеральной прокуратуры РФ "доступ к социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) на территории РФ будет ограничен", говорится в Telegram-канале Роскомнадзора. По версии ведомства, в социальной сети распространяются призывы к насилию, в том числе в отношении военнослужащих РФ.

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Уже сообщалось, что Генпрокуратура РФ потребовала признать компанию Meta, владеющую Instagram, Facebook и Whatsapp, "экстремистской организацией". Соответствующие документы направлены в суд. Ведомство также потребовало от Роскомнадзора заблокировать Instagram. О требованиях ограничить работу мессенджера WhatsApp пока не сообщается. Тем временем Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело - "в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации".

Ранее стало известно, что Meta не будет удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. В то же время в компании подчеркнули, что "по-прежнему не допускают призывы к насилию против российских мирных граждан".

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