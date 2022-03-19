Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец заявил, что дизайн летных костюмов космонавтов корабля "С.П. Королев" согласовывался задолго до событий на Украине. Он не связан с флагом этой страны.

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Как отметил Струговец, "иногда желтый цвет — это просто желтый цвет". В своем Telegram-канале "Закрытый космос" он отметил, что летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ имени Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов, сообщает "МК".

18 марта на МКС прибыли российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Перед камерой они предстали в костюмах желтого цвета с голубыми вставками.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, что Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков прибыли на станцию в костюмах, которые выполнены в стилистике университета имени Баумана.

Ранее стало известно, что российские космонавты перешли на Международную космическую станцию после открытия переходных люков с корабля "Союз МС-21". Все трое россиян, перешедших на МКС, — выпускники МГТУ им. Баумана. В честь этого их миссию назвали "Бауманским стартом".

Из-за войны в Украине Европейское космическое агентство ESA приостановило миссию исследования Марса "ЭкзоМарс" (ExoMars) - совместную с Роскосмосом программу. Но программа МКС продолжается. МКС поддерживается Европейским космическим агентством, Роскосмосом и Космическим агентством США.