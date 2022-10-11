"Российская армия истощена, россияне видят, что Путин ошибся". Британские спецслужбы готовы обнародовать доклад по России

По мнению британских спецслужб, российское командование понимает, в каком плачевном состоянии находится их военная машина, а россияне начинают осознавать, что решение Владимира Путина о вторжении в Украину было ошибкой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Об этом во вторник в интервью Би-би-си сказал глава Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Джереми Флеминг. Центр является одной из спецслужб страны и занимается ведением радиоэлектронной разведки и обеспечением защиты информации органов правительства и армии Британии.

Позднее Флеминг также выступит с докладом, посвященным вопросам безопасности, в лондонском Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

Главными темами доклада станут угрозы безопасности для Британии и Запада в целом, исходящие от России и Китая. Выдержки из запланированной речи главы GCHQ попали в распоряжение журналистов накануне вечером.

Что уже прозвучало

В преддверии доклада в эфире радиопрограммы BBC Today Джереми Флеминг поделился некоторыми итогами работы своего департамента, связанной с войной в Украине.

"Мы считаем, что у России заканчиваются боеприпасы, у нее почти не осталось друзей и, как мы видим, объявление о мобилизации означает, что у нее заканчиваются солдаты. Россия и российское командование озабочены состоянием их военной машины. Они в отчаянии, и это отчаяние наблюдается на многих уровнях российского общества", — сказал он.

Джереми Флеминг возглавил GCHQ в 2017 году, а до этого занимал высокие должности в службе британской контрразведки МИ-5 (Фото: AFP)

Об отчаянном положении в армии говорят объявленная мобилизация необученных бойцов и решение пополнить армейские ряды заключенными, объясняет Флеминг.

Осуществленные в понедельник массированные обстрелы украинских городов свидетельствуют, что некоторый арсенал у России все еще есть, но в целом эта война вымотала российскую армию, ее возможности на пределе, считает глава британской спецслужбы.

Что касается угрозы развертывания Россией ее ядерного арсенала, глава GCHQ надеется, что британские спецслужбы вовремя распознают признаки таких действий.

Китай опаснее России

При этом, по мнению Флеминга, угроза, которую представляет британским национальным интересам Россия, серьезна, но имеет сиюминутный характер. Более серьезной проблемой в долгосрочной перспективе глава спецслужбы, занимающейся кибербезопасостью, считает Китай.

Британию беспокоят темпы развития технологий, с помощью которых китайские власти подавляют инакомыслие и ведут слежку. Также, по словам Флеминга, угрозу представляет растущая способность Китая атаковать спутниковые системы и контролировать рынок цифровых валют.

Может настать день, когда технологические успехи Китая помогут Пекину обойти все применяемые Западом виды шифрования, используемые для защиты правительственных и любых других объектов, считает он.

Пока Западу удается поддерживать военное и технологическое превосходство над Пекином, но в будущем это не гарантировано, сказал Флеминг. Поэтому одна из приоритетных задач GCHQ на данный момент — отслеживать ситуацию в этой области.

Кроме того, наблюдая за механизмами введения экономических санкций против России, Китай сам становится все менее уязвим для подобных мер, если однажды они будут направлены против него — например, в случае нападения на Тайвань.

По словам Флеминга, технологическая мощь Китая, в частности, цифровая валюта местного центрального банка, может позволить ему избежать любого экономического давления.

Сравнивая российскую и китайскую угрозы, глава GCHQ выразился образно: первая влияет на погоду, а вторая — на климат.

Что прозвучит в докладе

Из попавших в распоряжение прессы выдержек будущей речи Джереми Флеминга следует, что, по мнению британских спецслужб, Владимир Путин оказался неспособен к адекватной оценке текущей ситуации.

"Из-за отсутствия эффективного противодействия внутри его круга все его решения оказались ошибочными. Стремление повышать ставки приводит к серьезным стратегическим ошибкам в суждениях", — говорится в докладе главы GCHQ.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Затраты России на войну в Украине в плане людей и оборудования ошеломляют, но все успехи российских войск на поле боя, достигнутые в первые месяцы войны, сейчас сведены на нет, считают британские спецслужбы.

Украина переломила ход войны и противостоит истощенным российским войскам, скажет в своей речи Флеминг.

То, как сильно Путин ошибся в оценке ситуации, видят и российские граждане, считают в GCHQ.

"Спасаясь от мобилизации, понимая, что доступ к путешествиям, современным технологиям и внешнему миру теперь будет резко ограничен, они ощущают масштабы ужасной человеческой цены за развязанную им [Путиным] войну", — скажет глава GCHQ.

Джереми Флеминг также уделит большое внимание вопросам кибербезопасности.

Ранее в интервью Би-би-си он признал, что наряду с боевыми действиями Россия ведет полномасштабную кибервойну в Украине, но большее беспокойство вызывают возможности Китая.

"Наше будущее стратегическое преимущество в области технологий зависит от того, какой следующий шаг мы, как общество, предпримем", — скажет глава кибербезопасности Британии.

Он считает, что главенство Китая в этой отрасли можно предотвратить, и, как ожидается, поделится предложениями Центра правительственной связи Великобритании.