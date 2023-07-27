Российская армия нанесла удар по Харьковской области. Один человек погиб, четверо ранены

В результате российской атаки по поселку Ковшаровка в Купянском районе Харьковской области погибла 74-летняя женщина, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов. Еще четыре мирных жителя получили ранения.

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По словам Синегубова, удар был нанесен авиабомбой КАБ-250, она упала рядом с пятиэтажным жилым домом. "В одной из квартир обрушилась стена. Также поврежден соседний 9-этажный дом", — заявил глава региона.

Жертвой удара стала 74-летняя местная жительница. Еще три женщины и один мужчина получили ранения средней тяжести.

За минувшую ночь, сообщил Синегубов, российские военные из артиллерии, минометов и другого оружия обстреляли населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов. В поселке Большой Бурлук было зафиксировано попадание ракетой С-300 в нежилую постройку, в селе Ивашки было повреждено здание лицея, а в селе Перовское — объект критической инфраструктуры. Пострадавших нет, заявили местные власти.

В ночь с 26 на 27 июля российские военные также обстреляли крылатыми ракетами "Калибр" Одесскую область, в результате атаки было повреждено оборудование грузового терминала в одном из местных портов, погиб один человек. Также по территории Украины были выпущены восемь иранских дронов-камикадзе, они были уничтожены силами ПВО в пределах Хмельницкой, Днепропетровской и Донецкой областей, заявили в ВСУ.