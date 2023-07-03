Российские дроны нанесли удар по центру Сум — в том числе по жилым домам. Погиб один человек, 16 пострадали

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российский дрон ударил по жилому пятиэтажному дому в Сумах. "В результате российского удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб один человек", — написал Ермак в Telegram.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Позднее областная администрация уточнила, что из-за удара четырех дронов "Шахед-136" по центру города Сумы погиб один человек, 16 человек пострадали. Повреждены два многоквартирных дома и административное здание.

Украинские паблики опубликовали видео, на котором, как утверждается, показан момента удара российского беспилотника в Сумах. Автор видео в нецензурной форме сообщил, что по дому ударил дрон "Шахед".

После удара беспилотника в доме произошел пожар. Также пострадали расположенные рядом автомобили, сообщил телеканал "Суспильне", опубликовавший фото и видео с последствиями удара. Данные о пострадавших и погибших уточняется, заявил замглавы Сум Станислав Поляков.