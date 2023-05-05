Российские хакеры атаковали сайт Сената Франции

Сайт верхней палаты французского парламента перестал работать после кибератаки, обратила внимание "Новая газета. Европа". Ответственность взяли на себя хакеры из NoName 057(16), соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале группы.

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Поводом для нанесения атаки хакеры назвали сообщения СМИ о том, что Франция ведет работу над новым пакетом военной помощи для Украины. Также группу возмутили слова министра иностранных дел республики Катрин Колонны, которая "хвастается тем, что власти ее страны тратят деньги своих налогоплательщиков на оружие для бандеровцев".

Сайт Сената Франции перестал работать утром и все еще недоступен для посещения, пишет "Новая газета. Европа". При попытке зайти появляется либо "ошибка 500", либо страница провайдера.

Другими объектами атаки стали сайты Национального института труда, занятости и профессионального обучения, Национального центра космических исследований и компании Naval Group, которая занимается строительством военных кораблей.

Российские хакеры регулярно атакуют государственные сайты Украины и стран Евросоюза. В частности, сайт Национальной ассамблеи, нижней палаты французского парламента, группа NoName 057(16) блокировала в конце марта.