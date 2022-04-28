Российские хакеры совершили в Украине более 200 кибератак
Foto: Pexels.com, Mikhail Nilov

Связанные с Россией хакерские группировки за последние месяцы провести в Украине более 200 кибератак. "За период, начавшийся незадолго до вторжения, не менее шести связанных с Россией хакерских групп провели более 237 операций против Украины", - сообщила американская компания Microsoft в среду, 27 апреля.

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В сообщении отмечается, что атаки в сети часто координируются с операциями на поле боя. Так, к примеру, в конце февраля российские хакеры атаковали один из крупных украинских радиотелецентров. В тот же день российские военные сообщили о намерении уничтожить украинские "центры дезинформации". Одновременно был нанесен ракетный удар по телебашне в Киеве.

Подрывная деятельность хакеров

Цель этих скоординированных нападений - "нарушить работу правительства и военных Украины и подорвать доверие общественности к этим государственным институтам", подчеркивает Microsoft. Американская компания отмечает, что ей удалось проследить многочисленные кибератаки на правительственные учреждения и важные объекты инфраструктуры в Украине.

В сообщении Microsoft говорится, что подготовка к проведению кибератак в Украине началась еще в марте 2021 года - почти за год до того, как президент РФ Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться на украинскую территорию. Microsoft также отметил, что выявленные им кибератаки - по всей видимости, лишь крошечная часть подрывной деятельности, направленной против Украины.

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