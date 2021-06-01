Российские инспекторы приступили к проверке военного объекта в Эстонии площадью 10 тысяч квадратных метров, она продлится до 3 июня, сообщил во вторник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (НЦУЯО) Сергей Рыжков.

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"В период с 31 мая по 3 июня 2021 года в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести инспекцию указанного района на территории Эстонии", — цитирует Рыжкова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о формированиях и воинских частях, находящихся в районе.

Согласно сообщению, инспекция проводится для определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 10 тысяч квадратных метров.

С 17 мая по 5 июня в Эстонии проходят учения НАТО "Весенний шторм". В них задействовали около 7 тыс. солдат и офицеров — из Эстонии, США, Франции, Великобритании, Дании, Италии, Польши. Командующий авангардом НАТО в Эстонии полковник Пол Клейтон уточнил, что учения связаны с "российской угрозой".