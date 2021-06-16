Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии и, возможно, Литвы
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Российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, сообщила пресс-служба генштаба Сил обороны Эстонии. Литва тоже подозревает, что два летевших над Балтией российских штурмовых самолета "Су-24" нарушили воздушное пространство страны.

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Во вторник, 15 июня, два истребителя "Су-35С" ВВС России без разрешения пересекли воздушную границу Эстонии. Самолеты находились в воздушном пространстве страны меньше минуты.

Истребители летели с выключенными ответчиками без предоставленного плана полета, пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах Российской Федерации и вручило ему ноту. Это четвертый случай нарушения воздушной границы страны российскими самолетами в этом году.

Как сообщают вооруженные силы Литвы, инцидент произошел во вторник утром.

"Вчера, примерно в 9.45, два российских военных самолета предположительно нарушили воздушное пространство Литвы над территориальными водами в Балтийском море", - сообщил в среду BNS представитель вооруженных сил Гинтаутас Цюнис.

"Вероятно, это были два "Су-24"", - добавил он.

По словам Цюниса, что российские самолеты пробыли в воздушном пространстве Литвы около минуты.

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LETA

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LETA
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