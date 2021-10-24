Российские пограничники задержали мэра Клайпедского района и еще двух человек
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Российские должностные лица задержали трех литовских граждан в Куршском заливе в воскресенье. Министерство иностранных дел (МИД) Литвы и пограничники подтвердили, но не детализировали информацию о задержанных, а СМИ сообщили, что среди них был мэр Клайпедского района.

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"По данным МИД, трое граждан Литвы задержаны на территории Российской Федерации, инцидент произошел сегодня в Куршском заливе, работаю должностные лица нашего консульства", — подтвердила BNS представитель министра иностранных дел Витауте Шмайжите-Кулиешене.

Она не смогла прокомментировать, кто задержан и по каким причинам.

Представитель СОГГЛ Гедрюс Мишутис сообщил BNS, что произошло нарушение границы, вероятно, непреднамеренное.

"Нарушение границы, скорее всего, неумышленное. Здесь катер, зафиксированный в Куршском заливе около 14 часов, по предварительным данным, пересек границу и зашел на российскую сторону, был задержан российскими чиновниками. Насколько нам известно, там трое граждан Литвы", — сказал Г. Мишутис.

По его словам, как обычно, в таких случаях работает Институт пограничного уполномоченного, который занимается аналогичными инцидентами — происходит обмен информацией и выясняются обстоятельства. "Обычно в таких случаях — это не первый подобный случай — поскольку до сих пор российские чиновники назначали административную ответственность, я не могу сказать, что в этом случае она будет (…) И после выяснения всех обстоятельств спустя какое-то время возвращают граждан и катер", — сказал представитель СОГГЛ.

По словам Г. Мишутиса, подобные инциденты с пересечением границы происходят особенно часто в теплое время года: "отдыхающие, лодки, яхты и так далее — и в одну сторону, и в другую сторону бывает.

Как сообщает портал 15min.lt, российские должностные лица из-за возможного нарушения границы задержали в воскресенье мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и двух других граждан Литвы.

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