Российские ПВО отрабатывают "защиту границ Северо-Запада" после вступления Финляндии в НАТО

Российские военные начали отрабатывать защиту северо-западных границ России после вступления Финляндии в НАТО, заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главкома Воздушно-космических сил РФ Андрей Демин в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда", опубликованном сегодня. Об этом сообщает издание fontanka.ru.

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"Как известно, 5 апреля Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войска противовоздушной обороны отрабатывают вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", — сказал Демин.

4 апреля министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подписал документы о вступлении страны в Североатлантический альянс. С этого момента Финляндия стала полноценным членом НАТО, на нее стали распространяться все обязанности по коллективной обороне. Вступление Финляндии в НАТО стало возможным после ратификации соответствующего протокола парламентом Турции, согласие других стран-членов было получено сразу.

Швеции до сих пор не удалось добиться одобрения своего присоединения к альянсу от Венгрии и Турции. В Будапеште настаивают, что хотели бы поддержать Стокгольм в его стремлении присоединиться к НАТО, однако до сих пор этого не сделали. Официальная Анкара подчеркивает, что готова вести переговоры, но пока что не собирается одобрять вступление Швеции в НАТО из-за того, что страна предоставляет убежище курдским активистам (в Турции их считают экстремистами).

Это первое расширение НАТО с 2020 года, когда членом альянса стала Северная Македония. До этого Финляндия и Швеция традиционно придерживались политики неприсоединения к военным блокам, но после начала полномасштабного российского вторжения в Украину изменили мнение.