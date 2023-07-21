Российские силовики задержали Игоря Стрелкова

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Это подтвердил адвокат Стрелкова Александр Молохов.

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Мирослава Регинская, жена Стрелкова, написала, что сотрудники следственного комитета приехали к ним около 11:30, когда ее не было дома.

"Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении. От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм)", — сообщает она.

Игорь Стрелков — бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями на востоке Украины. С мая по август 2014 года занимал пост министра обороны самопровозглашенной ДНР.

Последнее время он остро критиковал российское руководство и лично Путина за неудачи на украинском фронте.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении "боинга" авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году.