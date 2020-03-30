Российские сотовые операторы начали поощрять абонентов, соблюдающих режим самоизоляции

Российские сотовые операторы запустили специальные акции, чтобы поощрить абонентов, которые соблюдают режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса Covid-19.

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Как пишут "Ведомости", оператор Tele2 пообещал клиентам начислять 1 ГБ интернет-трафика за каждый день, проведенный в самоизоляции. Условия акции позволяют использовать накопленные гигабайты в течение месяца, а чтобы получить их абоненты не должны удаляться от базовой локации более чем на 500 метров. Отслеживать перемещения пользователей компания будет при помощи геоаналитики, на основе данных базовых станций.

Собственную акцию, направленную на поощрение самоизоляции, анонсировала компания "ВымпелКом" (бренд "Билайн"). Оператор решил изменить условия действующей акции под названием "Гиги за шаги": если раньше участники получали бонусный трафик после прохождения определенного расстояния, то теперь 100 МБ интернета в день (до 3 ГБ в месяц) получат те, кто пройдет менее тысячи шагов в день. Об этом сообщила представитель оператора Анна Айбашева.

Представитель МТС Алексей Меркутов сообщил, что у оператора пока нет акций по раздаче бонусного трафика – вместо этого в МТС решили стимулировать пользователей сидеть дома при помощи развлекательного контента. Для этого оператор запустил на своем сайте серию онлайн-трансляций концертов. Так, 29 марта на сайте транслировался юбилейный концерт группы "Чайф", который посмотрели свыше 5 млн человек. В начале апреля МТС проведет еще несколько бесплатных трансляций концертов популярных исполнителей.

Что же касается "МегаФона", то представитель оператора сообщил "Ведомостям", что компания пока не планирует каких-либо акций, стимулирующих абонентов оставаться дома.

Напомним, введенный накануне в Москве режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи, независимо от возраста. Выходить из дома можно только для поездки на работу, если это необходимо, похода до ближайшей аптеки или магазина, получения экстренной медицинской помощи или чтобы вынести мусор. Позднее власти введут спецпропуска и наказание для нарушителей режима самоизоляции.