Российские военные атаковали Украину дронами. ВСУ заявили, что сбили 21 из 26 беспилотников

В ночь на 3 мая российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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По данным военных, всего по территории страны были выпущены 26 ударных дронов Shahed-136/131, из которых 21 уничтожен.

Беспилотники запускались из Брянской области и восточного побережья Азовского моря. Атаку подтверждает Генштаб ВСУ в своей утренней сводке.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, в небе над столицей были обнаружены и сбиты все иранские дроны. Это была уже третья воздушная атака на Киев за последние шесть дней. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Над Днепропетровской областью ночью были сбиты семь иранских беспилотников, заявили в военной администрации области. Один из дронов повредил административное здание в Днепре, в результате чего произошел пожар. Пострадавших нет.

В Николаевской области беспилотник попал в частный дом на территории населенного пункта Куцурубской общины. Возникший пожар уже ликвидировали. Пострадавших также нет. Еще один дрон, летевший над областью, сбили.

В Кировоградской области три беспилотника атаковали нефтебазу в Кропивницком, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.