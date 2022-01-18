Российские войска и техника начали прибывать в Беларусь в рамках запланированных совместных учений, сообщает официальный Минск.

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Минск заявил, что в феврале две страны проведут маневры на фоне растущей напряженности в отношениях с Западом.

"В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении на сайте Министерства обороны республики Беларусь.

Ни Россия, ни Беларусь не раскрывают, сколько военнослужащих примет участие в учениях, которые пройдут в два этапа.

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, первый этап начнется 9 февраля. Основное внимание будет уделено быстрому развертыванию войск, защите государственных учреждений и военных объектов, проведению совместных авиационных учений.

Второй этап учений пройдет с 10 по 20 февраля. В ходе этого этапа основное внимание будет уделено охране государственных границ, сообщили в министерстве.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в феврале Россия и Беларусь проведут совместные военные учения из-за растущей напряженности в отношениях с Западом и обвинил Украину в наращивании войск вблизи Беларуси.

По его словам, Польша и страны Балтии сосредоточили более 30 000 военнослужащих у границ Беларуси. "Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (страны Балтии и Польша) и юга (Украина)", — цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

В Кремле тем временем заявили, что сообщения о готовности Эстонии принять до 5000 военнослужащих НАТО демонстрируют обоснованность беспокойства Москвы.