Российские военные обстреляли город Первомайский в Харьковской области. Ранены более 30 человек, в том числе дети

Как минимум 31 человек получил ранения в результате российского обстрела города Первомайский в Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

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По данным чиновника, взрыв фугасного снаряда произошел около 13:35, в результате чего были повреждены несколько многоэтажных жилых домов, а также загорелись автомобили на парковке.

Среди раненых — девять детей, в том числе два младенца в возрасте 10 и 12 месяцев.

Как пишет "Суспільне", взрыв в Первомайском произошел во время церемонии прощания с погибшим украинским военнослужащим Олегом Фадеенко с позывным "Малыш". Он был командиром разведвзвода 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады и погиб под Бахмутом.