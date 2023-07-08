Российские военные обстреляли Лиман. Погибли восемь человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Российские военные утром 8 июля обстреляли город Лиман в Краматорском районе Донецкой области. Об этом со ссылкой на главу областной администрации Павела Кириленко сообщает Meduza.io.

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Обстрел, как заявил чиновник, велся из реактивных систем залпового огня. По словам Кириленко, под обстрел попал частный сектор, повреждены дом и магазин.

По данным МВД Украины, погибли восемь человек. Еще 13 получили ранения.

Российские военные обстрел не комментировали.

Лиман находится примерно в 25 километрах от линии фронта.

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