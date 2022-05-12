Российские военные совершили более 200 экологических преступлений в Украине

Российские войска совершили 231 экологическое преступление на территории Украины с начала открытой военной агрессии, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

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Больше всего случаев экоцида выявлено в Киевской области — 34, Донецкой — 27 и Днепропетровской — 22.

Ракетные обстрелы становятся причиной масштабных пожаров на объектах критической инфраструктуры, прежде всего, нефтехранилищ и химзаводов. Это наносит существенный вред экосистемам, приводит к загрязнению окружающей среды, уменьшению популяций видов растений и животных.

"Минсредство совместно с подчиненными органами исполнительной власти и экологическими активистами с первого дня войны фиксирует экзопреступления врага и считает убытки по специальным методикам, — сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. — Эта информация дополнит общую корзину ущерба от военных действий России, которую формирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для подготовки иска в Международный суд ООН".

В Украине также официально зарегистрировано более 10 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.