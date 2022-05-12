Российские военные совершили более 200 экологических преступлений в Украине
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российские войска совершили 231 экологическое преступление на территории Украины с начала открытой военной агрессии, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Больше всего случаев экоцида выявлено в Киевской области — 34, Донецкой — 27 и Днепропетровской — 22.

Ракетные обстрелы становятся причиной масштабных пожаров на объектах критической инфраструктуры, прежде всего, нефтехранилищ и химзаводов. Это наносит существенный вред экосистемам, приводит к загрязнению окружающей среды, уменьшению популяций видов растений и животных.

"Минсредство совместно с подчиненными органами исполнительной власти и экологическими активистами с первого дня войны фиксирует экзопреступления врага и считает убытки по специальным методикам, — сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. — Эта информация дополнит общую корзину ущерба от военных действий России, которую формирует Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, для подготовки иска в Международный суд ООН".

В Украине также официально зарегистрировано более 10 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Жизнь в эпоху дигитализации: реальность и прогнозы на будущее
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как не стать невольным соучастником незаконного оборота культурных ценностей?