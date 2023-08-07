Российские военные ударили по девятиэтажному дому в центре Херсона. Погибла местная жительница
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Один человек погиб в результате российского удара по девятиэтажному дому в центре Херсона, сообщает глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным главы военной администрации Херсонской области Александра Прокудина, за ночь город подвергся обстрелам трижды: в 00:50, 01:20 и 03:15.

После первого обстрела в девятиэтажном доме возник пожар. В ходе тушения возгорания пострадали двое спасателей, их госпитализировали с тепловыми ударами.

Во время второго обстрела из-за попадания артиллерийского снаряда в дом погибла 59-летняя женщина, также получил контузию 60-летний мужчина. В ходе третьего обстрела получила минно-взрывную травму и контузию 93-летняя женщина.

МВД Украины уточняет, что при ночных обстрелах Херсона пожары возникли в частном и многоквартирном домах. Под завалами частного дома погибла женщина. Всего не менее семи человек получили ранения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā