Российские военные впервые применили в Украине гиперзвуковое оружие

Министерство обороны России сообщило, что в ходе боевых действий в Украине впервые применен гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", сообщает Deutsche Welle.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По заявлению официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, "18 марта авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области".

Конашенков заявил также, что "береговым ракетным комплексом "Бастион" уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинских вооруженных сил в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области".

Миниобороны России в Телеграме также опубликовало видеозапись уничтожения российскими военными склада с вооружением и боеприпасами ВСУ.

Как заявил спикер Командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат, "нанесен удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушение. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются".

При этом командование Воздушных сил ВС Украины пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о заявлениях россиян об ударе авиационным ракетным комплексом "Кинжал", сообщает "Украинская правда".

"Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания всего арсенала ракентного вооружения России. Они применяют ракеты, летящие две тысячи километров, пять с половиной тысяч километров по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета. Пока не можем подтвердить", - заявил Игнат.