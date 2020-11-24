Российские военные заявили, что пригрозили тараном эсминцу "Джон Маккейн"
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Американский эсминец "Джон Маккейн" углубился в территориальные воды России недалеко от Владивостока, утверждает российское министерство обороны. Из его заявления следует, что российские моряки пригрозили тараном, после чего корабль вернулся в нейтральные воды.

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"Сегодня в 6:17 [по московскому времени] эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в акватории Японского моря, нарушил территориальные воды Российской Федерации в заливе Петра Великого, углубившись за линию морской границы на два километра", - заявили в минобороны.

После этого большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил американских моряков о недопустимости таких действий и возможности "применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод".

Как следует из заявления, корабль Тихоокеанского флота России не только направил предупреждение, но и сменил курс, начав приближаться к "Джону Маккейну", после чего американский эсминец "сразу вышел в нейтральные воды" и повторных попыток войти в них "не предпринимал".

Американская сторона пока не прокомментировала заявление российского военного ведомства.

"Джон Маккейн" базируется на базе Йокосука в Японии. Это ракетный эсминец, на вооружении которого стоят ракеты "Томагавк". Корабль назван в честь двух адмиралов Джона С.Маккейна-младшего и Джона С.Маккейна-старшего - отца и деда покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна.

Залив Петра Великого - самый большой залив Японского моря у российских берегов. Он расположен на юге Приморского края, Владивосток находится на берегу залива.

Российские военные также сообщили, что противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остается в непосредственной близости от американского боевого корабля. Кроме того, в район направлен корвет "Совершенный".

В октябре о вторжении "Джона Маккейна" в свои территориальные воды заявлял Китай, напоминает ТАСС.

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BBC News Русская служба:

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