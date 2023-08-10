Российские войска атаковали беспилотниками Ровенскую область. Разрушена нефтебаза
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В ночь на 10 августа российские войска совершили массированную атаку на Ровенскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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По его словам, в результате атаки разрушена нефтебаза в Дубенском районе. Пострадавших нет.

На месте происшествия работают 45 спасателей и 14 единиц техники, задействован пожарный поезд.

"Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения проводиться не будет", — рассказал Коваль в видео на фоне горящей нефтебазы.

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