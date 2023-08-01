Российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе
Foto: Vida Press

В ночь на 1 августа российские войска нанесли удары по Харькову дронами-камикадзе "Шахед", сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

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По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один из беспилотников попал в трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе города. В результате частично разрушены конструкции и перекрытия второго и третьего этажей. В здании возник пожар на площади около 200 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Кроме того, зафиксированы три попадания на территории спорткомплекса в Шевченковском районе Харькова. Частично повреждено двухэтажное здание. Пострадал 63-летний охранник. Он госпитализирован.

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